Лолита исчезнет из эфиров после “голой вечеринки” Илеевой

Артисты, записавшие видео с извинениями, возможно, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене под вопросом

Лолита Милявская приняла как данность, что ее исключили из телевизионных эфиров после ее участия в “голой вечеринке”, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, пишет ТАСС.

“Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться”, – поделилась Милявская.

Сейчас телеканалы рассматривают возможность исключения выступлений Лолиты и других участников резонансной “голой” вечеринки Ивлеевой из эфира. Фото- и видеоматериалы с мероприятия всколыхнули общественность. Отмечается, что скорее всего, записавшие видео с извинениями артисты останутся на фоновых кадрах в передачах, однако остается под вопросом их выступления на сцене.

В ночь на 21 декабря в “Мутаборе” прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти “почти голыми”. В сети вечеринка Ивлеевой вызвала шквал критики.

Как сообщила депутат Госдумы Мария Бутина, она обратилась в Роскомнадзор, МВД и Минкультуры с просьбой проверить и дать правовую оценку вечеринке. Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в нескольких материалах с “голой вечеринки”. В ведомстве подтвердили, что начинают заниматься блокировкой и удалением материалов с мероприятия.

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Взято отсюда