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Лолита потребовала вернуть ее на сцену и пригрозила секатором

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Лолита потребовала вернуть ее на сцену и пригрозила секатором

Лолита Фото: vk.com/lolitasu

Лолита показала, как за последние годы выросли ее фикусы. Она иронично назвала эту ситуацию новой басней: “Милявская и секаторы”, отсылаясь к произведению Крылова

После отмены концертов из-за “голой” вечеринки Анастасии Ивлеевой певица Лолита Милявская занялась домашними делами. На своей странице в соцсетях она похвасталась успехами в садоводстве и выдвинула ультиматум.

“Тут главное – остановиться вовремя. Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии”, – написала под публикацией певица.

Напомним, Лолита появилась на “голой” вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в декабре. Это вызвало негодование общественников, которые потребовали отменить ее концерты.

Взято отсюда

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