Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Лолита прокомментировала слухи об эмиграции после вечеринки Ивлеевой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Артистка поздравила своих поклонников с Новым годом, а также поделилась мыслями о прошедшем

Лолита прокомментировала слухи об эмиграции после вечеринки Ивлеевой

Фото: t.me/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская обратилась к своим поклонникам и заявила, что не собирается покидать Россию. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.

Артистка поздравила своих поклонников с Новым годом, а также поделилась мыслями о прошедшем. Она отметила, что год оказался для нее удачным и успешным, отдельно выразив благодарность публике за поддержку.

“У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения!” — сказала она.В обращении Милявская упомнила и вечеринку Насти Ивлеевой. Певица подчеркнула, что их поступки не являлись намеренным оскорблением. Она добавила, что несмотря на большое количество критики, она остается себе верна.

Комментируя слухи о возможной эмиграции звезда рассказала, что изначально хотела поехать в Болгарию, чтобы провести время с мамой и дочерью, но в конечном счете осталась в Москве.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Рейды по профилактике пожарной безопасности продолжаются в Барнауле

02.01.2024

 Новости Алтай

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Образование

Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

02.01.2024

 Образование

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

02.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на некоторых автобусных маршрутах подняли цену за проезд

02.01.2024

 Новости Алтай

На трассе под Новосибирском в результате ДТП погибли два человека

02.01.2024

 Новости Алтай

В 2023 году школьники активно участвовали в конкурсе школьных инициатив «Я считаю»

02.01.2024

 Новости Алтай

Алтайский краеведческий музей приглашает на квиз «Магия праздника»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix