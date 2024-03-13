И рассказала, стоит ли ждать ее концертов

13 марта 2024, 18:1470Написать комментарий

После участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой концерты Лолиты отменили, а сама она перестала появляться на публике, ограничиваясь общением с поклонниками и другими сочувствующими у себя в соцсетях. Певица шутила над собой, что теперь она «одинокая пожилая пенсионерка» и привыкает быть домохозяйкой. Но долго быть «на пенсии» и в стороне ей не пришлось, и сегодня она, стряхнув с себя пыль забвения, вышла в свет впервые за последние два с половиной месяца. А совсем скоро Лолита станет ведущей престижной премии.

Лолита появилась сегодня на пресс-завтраке канала Муз-ТВ и рассказала, что постепенно возвращается к привычной жизни и работе, а летом в компании Владимира Маркони, Леры Кудрявцевой, Ольги Бузовой и Клавы Коки проведет музыкальную премию. Как передают наши коллеги из «СтарХит», по словам певицы, дресс-код на этот раз она собирается соблюсти строгий.

— Я буду очень скромно одета, — заверила Лолита. — Два с половиной месяца без работы — и лексикон потерян. Вообще, в последнее время работаю за еду и привыкла стричь кусты. Не знаю, получится ли «постричь» микрофон в очередной раз.

Кроме того, Лолита рассказала, что уже примерно придумала, в чем конкретно появится на премии.

— Хоть один 60-летний человек должен соответствовать шестидесяти: лавочка, платочек на голове и абсолютная девственность в мозгах, — отметила певица.

О том, что ей приходится работать за еду, Лолита, похоже, не шутила — как раз на днях в ее телеграм-канале вышло видео, в котором она поет в ресторане за порцию равиоли.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Лолита Милявская / T.me

Что же до концертной деятельности, то юбилейные туры певицы до сих пор заморожены. Лолита собирается порадовать поклонников новыми клипами, пишет очередные хиты и надеется, что еще не раз споет со сцены.

— Всё зависит от Господа Бога. У него есть на меня планы, а значит, я обязательно вернусь, — подытожила певица.

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13.03.2024