Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Лолита вслед за Киркоровым заявила, что помогает со сбором средств жителям Белгорода

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Она призвала поклонников помочь белгородцам вместе с ней

Лолита вслед за Киркоровым заявила, что помогает со сбором средств жителям Белгорода

Фото: t.me/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская заявила, что помогает попавшим под атаку со стороны Украины жителям Белгорода. В своем Telegram-канале она рассказала, что направляет средства команде Ксении Собчак — сейчас она занята помощью белгородцам.

Милявская поблагодарила Собчак за эту работу и призвала подписчиков поучаствовать вместе с ней в сборе средств.

“Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно”, — сказала исполнительница.Напомним, что ранее Филипп Киркоров сообщил, что собирается пожертвовать свой гонорар за участие в новогодней передаче на НТВ жителям Белгорода.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Дело Константина Падуна, который задушил свою жену, заново рассматривают в суде

10.01.2024

 Интересное

“Надеемся”. В алтайском Минздраве хотят открыть новую поликлинику №14 до конца января

10.01.2024

 Интересное

В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

10.01.2024

 Интересное

Тройной удар. В Алтайском крае фиксируют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом

10.01.2024

 Интересное

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

10.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае с 11 января заработает еще одна ледовая переправа

10.01.2024

 Интересное

В ожидании бури. Как вести себя во время урагана, чтобы выжить?

10.01.2024

 Интересное

В Росптицесоюзе заявили, что яйца не подешевеют и цена на них “абсолютно нормальная”

10.01.2024

 Интересное

Новые “Бременские музыканты” заработали 2 миллиарда в российском прокате

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix