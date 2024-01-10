Лолита вслед за Киркоровым заявила, что помогает со сбором средств жителям Белгорода

Она призвала поклонников помочь белгородцам вместе с ней

Фото: t.me/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская заявила, что помогает попавшим под атаку со стороны Украины жителям Белгорода. В своем Telegram-канале она рассказала, что направляет средства команде Ксении Собчак — сейчас она занята помощью белгородцам.

Милявская поблагодарила Собчак за эту работу и призвала подписчиков поучаствовать вместе с ней в сборе средств.

“Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно”, — сказала исполнительница.Напомним, что ранее Филипп Киркоров сообщил, что собирается пожертвовать свой гонорар за участие в новогодней передаче на НТВ жителям Белгорода.

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