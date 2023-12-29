Лолита Фото: vk.com/lolitasu

Вместо отмененных концертов Лолита занялась домашним хозяйством. Она призналась, что старается относиться к ситуации с юмором

Певица Лолита Милявская рассказала, чем заняла свой досуг после отмены концертов на фоне “голой” вечеринки. Она опубликовала видео на своей странице в соцсетях, на котором стоит со шваброй, сообщает “Газета.ru”.

“Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой, теперь мою полы. А еще скоро весна, кусты надо подрезать”, – заявила Лолита.

Певица рассказала, что старается относиться к ситуации с юмором, но при этом переживает. Она отметила, что вечеринка вызвала не только гнев общественников, но и спровоцировала угрозы. Лолита назвала это травлей, заявив, что претензии появляются и к директорам разных концертных залов.

Ранее сообщалось, что в городах России отменяют концерты Лолиты. Причиной стало участие звезды в скандальной “голой вечеринке” Анастасии Ивлеевой. Кроме того, ее вырезают из новогодних эфиров. Однако певица признала требование россиян исключить ее из новогодних передач, в том числе из “Голубого огонька”, справедливым.

Взято отсюда