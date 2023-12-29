Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Лолита заявила, что займется хозяйством вместо отмененных концертов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Лолита заявила, что займется хозяйством вместо отмененных концертов

Лолита Фото: vk.com/lolitasu

Вместо отмененных концертов Лолита занялась домашним хозяйством. Она призналась, что старается относиться к ситуации с юмором

Певица Лолита Милявская рассказала, чем заняла свой досуг после отмены концертов на фоне “голой” вечеринки. Она опубликовала видео на своей странице в соцсетях, на котором стоит со шваброй, сообщает “Газета.ru”.

“Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой, теперь мою полы. А еще скоро весна, кусты надо подрезать”, – заявила Лолита.

Певица рассказала, что старается относиться к ситуации с юмором, но при этом переживает. Она отметила, что вечеринка вызвала не только гнев общественников, но и спровоцировала угрозы. Лолита назвала это травлей, заявив, что претензии появляются и к директорам разных концертных залов.

Ранее сообщалось, что в городах России отменяют концерты Лолиты. Причиной стало участие звезды в скандальной “голой вечеринке” Анастасии Ивлеевой. Кроме того, ее вырезают из новогодних эфиров. Однако певица признала требование россиян исключить ее из новогодних передач, в том числе из “Голубого огонька”, справедливым.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix