Как расплачиваются звезды эстрады за поход в Mutabor

Звездная вечеринка ведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor подошла к новому этапу. Первоначальное бурное обсуждение сначала сменилось публичными покаяниями, а теперь настали ощутимые последствия — отмена телеэфиров, запрет корпоративов и арест.

В интервью РБК 26 декабря Лолита рассказала о том, что некие «общественники» посылают угрозы директорам российских ДК. «Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот всё, что я знаю», — сначала сообщила певица.

Издание «Газета.Ru» со ссылкой на ДК «Дружба» в Чехове отметило, что зрители массово сдают билеты на Лолиту, выступление назначено на 20 февраля. Администрация концертной площадки уточнила, что мероприятие могут вовсе отменить.

В разговоре с нашими коллегами из «Фонтанки» директор ДК «Сатурн» в Раменском Василий Строилов рассказал, что местные жители также узнают о возможной отмене концерта в городе.

—Наши жители интересуются всем. Мероприятие пока что стоит в графике. Пока никакой официальной информации у нас нет, — рассказал Василий Строилов. На вопрос, стали ли возвращать билеты на Лолиту, пояснил, что это коммерческая информация.

Концертный директор и владелец бренда «Империя музыки» Табриз Шахиди рассказал, что ничего не слышал об угрозах, поступающих в адрес организаторов публичных билетных концертов, поскольку не имеет никакого отношения к ним, к промоутерам сольных концертов Лолиты.

И если днем 26 декабря Лолита называла сообщения об отмене концертов «фейком», то к вечеру ситуация стала принимать другие обороты.

В обращении к поклонникам, ненавистникам и другим людям артистка призналась, что с иронией отнеслась к тому, что эта вечеринка кому-то не понравилась, но потом столкнулась с тем, что люди пишут письма с требованием запретить ее и «вырезать» из всех новогодних передач.

Вечером 26 декабря Лолита рассказала, что ее концерты действительно отменяют, а также вырезают из эфиров.

— Да, концерты отменяются. Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже всё. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся, — сказала Лолита нашим коллегам из MSK1.RU.

Народный артист России Филипп Киркоров, комментируя свой перформанс на голой вечеринке, и в личной беседе с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, и в публичном обращении повторяет одно: после того как узнал характер мероприятия, решил, что надолго в «Мутаборе» не задержится. Певец отметил, что не собирается отрекаться и перекладывать ответственность на других. Поп-король российской эстрады признался, что является патриотом только своей страны и никогда не пытался усидеть на двух стульях.

— Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин, — рассказал певец.

Декабрь — один из важнейших месяцев года в жизни артиста, поскольку помимо гастрольной деятельности это время корпоративов. В разговоре с «Фонтанкой» организатор частных мероприятий Табриз Шахиди рассказал, что у Лолиты и Джигана, которые засветились на мероприятии Ивлеевой, «негусто с корпоративами, поэтому особо и нечего было отменять». Другое дело — Филипп Бедросович. «Если говорить о частных торжествах с участием Киркорова, то я слышал только об одной отмене», — отметил Табриз Шахиди.

24 декабря Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что гендиректор Владимир Кехман запретил выступление Филиппа Киркорова на частном мероприятии в МХТ имени Горького.

Табриз Шахиди заявил «Фонтанке», что, несмотря «на однозначно грязную вакханалию», все участники осознали ошибку и уже получили свою порцию ненависти и порицания.

— Пусть, в конце концов, зритель сам решит, наказывать их рублем или великодушно прощать. А за чиновников и общественников я не ручаюсь, — заключил он.

Пожалуй, больше всего досталось организатору шоу — Анастасии Ивлеевой. Сразу после скандала ведущая написала, что рада такому шуму вокруг ее мероприятия. Но в итоге пришлось извиняться, например за образ рэпера Vacío. 26 декабря Мосгорсуд утвердил ему административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство и назначил штраф 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Молодой человек появился в ту ночь в одном носке на причинном месте.

26 декабря к Ивлеевой подали коллективный иск — истцы (их 22) хотят получить миллиард рублей в счет компенсации морального вреда. Инициатором иска, как уточняет RT, выступил продюсер «Бригады» Александр Иншаков, к которому присоединились деятели культуры, спорта, а также обычные россияне. Деньги, в случае если иск удовлетворят, должны пойти в госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Ивлееву убрали из списка амбассадоров МТС. Телеведущая была одной из двух звезд (второй — Дмитрий Нагиев) сотовой компании, с которой мог бы встретиться победитель розыгрыша, приуроченного к 30-летию компании.

Свои извинения сегодня также принесли Дима Билан и Ксения Собчак. Последняя призналась, что при всей любви к провокации и эпатажу прекрасно знает, что под них надо аккуратно выбирать время. Сейчас не оно.

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27.12.2023