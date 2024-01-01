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01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Часто говорят: все люди одинаковы – в любой точке мира во все времена. Но… британцы снова и снова показывают нам, что они особенные. В самом дурном смысле слова. Пишет Царьград.

Судите сами. Бывший посол Великобритании в России Лори Бристоу с удивлением обнаружил, что для понимания внешней политики России русских просто надо слушать. Ну или хотя бы одного русского. Вы все знаете его имя – Владимир Путин, или, как они говорят, Vlad Putin. Он дурного не посоветует.

“Я думаю, что на данном этапе мы находимся явно не там, где хотели бы быть, – признаётся Лори Бристоу. – Здесь существует целая дискуссия о том, достаточно ли внимательно мы слушали его (Путина. – Ред.) слова на протяжении многих лет и действительно ли понимали то, что он нам говорил. Мой совет всем молодым дипломатам и аналитикам: если вы хотите понять внешнюю политику Путина, прислушайтесь к тому, что он говорит. Вам это не понравится, но вам нужно это понять, вам нужно это послушать. Начните с Мюнхенской речи 2007 года”.

А что же говорил Путин в Мюнхенской речи – 2007 и все годы после? В целом ничего особенного с точки зрения нормального русского человека. Сказал, что с Россией теперь следует взаимодействовать на равных, и добавил, что однополярный мир – это плохо для всех. Сотрудничать Москва готова всегда, однако это сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а не на уровне хозяина и вассала, где “большой брат” хочет видеть нас в роли подчиняющегося… Сказано это было много лет назад. А затем год за годом исполнялось. Причём с паузами на разного рода: “Вы не поняли, что мы серьёзно? Ну хорошо, тогда продолжим урок…”

Казалось бы, простые человеческие истины. Даже ребёнок знает: если хочешь что-то понять, не кричи, не сучи ножками, а успокойся и послушай. Выходит, наши англосаксонские оппоненты забыли эту простую истину?

ФОТО: YEVGENY PHILIPPOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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горняк