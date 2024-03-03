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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Западный флот Великобритании находится в трудном положении. За последний месяц Лондон потерял оба своих авианосца, которых у страны было всего два. Оказалось, что проблемы с кораблями далеко не единственные в оборонном секторе. Пишет “Царьград”.

Когда-то Великобритания заслуженно носила титул “Владычицы морей”. В начале XIX века английский флот был настолько мощным, что одержал победу над превосходящей численностью франко-испанской флотилией в Трафальгарской битве. Однако сейчас британские корабли переживают трудные времена.

Недавно появилась информация о возможной консервации или продаже по сниженной цене авианосца “Принц Уэльский”, сообщает Daily Mail. После девятимесячного ремонта корабль так и не смог выйти в море, а весенний бюджет не предусматривает значительного увеличения средств на оборону.

Проблемы не обошли “Королеву Елизавету” – другой британский авианосец. В феврале он должен был принять участие в масштабных учениях НАТО под названием Steadfast Defender 24. Однако корабль столкнулся с поломкой, отказавшись двигаться из-за поломки гребного вала правого борта.

Сломанный авианосец – это, конечно, несчастный случай, такое случается со всеми. Однако удивляет британское самоуверенное отношение. Один из адмиралов даже предложил не обращать внимания на происшедшее, ссылаясь на то, что если бы у Франции сломался авианосец, это было бы значительно хуже, так как у них всего один такой корабль, тогда как у Великобритании их целых два. Так что нечего себя беспокоить.

Однако Великобритания – это все-таки морская держава, и они могли бы обещать исправить ситуацию. Но нет, британцы, по старой привычке, решили продолжать хвастаться. Из-за поломки “Принц Уэльский” – единственный оставшийся авианосец страны. Следовательно, Великобритания осталась без авианосцев, и это еще не все.

После сообщений Daily Mail об авианосце “Принц Уэльский” появились интересные подробности о том, что около тридцати истребителей первого поколения “Еврофайтер Тайфун” также столь обсуждаемы, так как не хватает средств для их модернизации.

Фото: GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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город Горняк