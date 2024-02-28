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Лосиха с лосенком вышли к лыжникам в национальном парке

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Лосиха с лосенком вышли к лыжникам в национальном парке

Лось Фото: скрин из соцсети ВКонтакте

Животное с невозмутимым видом прогуливалось рядом с людьми. Некоторые пользователи сети предположили, что они уже привыкли к такому соседству

Посетители московского нацпарка “Лосиный остров” засняли, как лосиха с лосенком вышли на лыжню к людям, сообщает “Мир24”.

Сначала люди и лосиха немного испугались друг друга, но потом мирно разошлись.

В ходе встречи никто не пострадал. Специалисты напоминают, что лоси могут быть опасны, отмечает “МК”.

Ранее сообщалось, что на Алтае овчарки задрали более 60 хозяйских овец и коз.

Взято отсюда

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