Лось Фото: скрин из соцсети ВКонтакте
Животное с невозмутимым видом прогуливалось рядом с людьми. Некоторые пользователи сети предположили, что они уже привыкли к такому соседству
Посетители московского нацпарка “Лосиный остров” засняли, как лосиха с лосенком вышли на лыжню к людям, сообщает “Мир24”.
Сначала люди и лосиха немного испугались друг друга, но потом мирно разошлись.
В ходе встречи никто не пострадал. Специалисты напоминают, что лоси могут быть опасны, отмечает “МК”.
Ранее сообщалось, что на Алтае овчарки задрали более 60 хозяйских овец и коз.
Взято отсюда