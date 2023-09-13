Лося рядом с трамвайными путями заметили в Барнауле
Зверь дошел до проезжей части, испугался машин и скрылся в лесу
Кадр из видео
Лось вышел из леса в жилой район в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.
Зверя заметили на Змеиногорском тракте, он появился напротив института садоводства имени Лисавенко, переступил через трамвайные пути, игнорируя очевидцев, и подошел к проезжей части.
Рогатый испугался машин, развернулся и убежал.
Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке поселился краснокнижный филин Захар.