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Лося рядом с трамвайными путями заметили в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Зверь дошел до проезжей части, испугался машин и скрылся в лесу

Кадр из видео

Лось вышел из леса в жилой район в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Зверя заметили на Змеиногорском тракте, он появился напротив института садоводства имени Лисавенко, переступил через трамвайные пути, игнорируя очевидцев, и подошел к проезжей части.

Рогатый испугался машин, развернулся и убежал.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке поселился краснокнижный филин Захар.

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