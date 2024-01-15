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Лотерейного миллиардера из Тюмени нашли спустя две недели

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Лотерейного миллиардера из Тюмени нашли спустя две недели

Лото. Розыгрыш Фото: Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay

Кроме того, лотерейными миллионерами стали еще 87 человек. Из этого числа пока лишь 22 человека обратились за своими выигрышами

Победитель новогоднего розыгрыша обратился за своим миллиардом в московский лотерейный центр. Он нашелся спустя две недели и уже обратился в лотерейный центр для получения выигрыша, сообщает Ura.ru.

Деньги тюменец получит в течение 180 дней с даты обращения: их переведут на банковский счет. После вычета налогов сибиряк получил 850 млн рублей.

Кроме того, обладателями лотерейного миллиона стали 87 человек. В этом числе есть жители Волгоградской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Воронежской, Саратовской и Ульяновской областей, Красноярского края, а также республик Карелия и Коми, сообщает РИА Новости.

Директор по маркетингу “Столото” Варвара Басанович напомнила, что общий срок обращения победителей для получения выигрышей – около 3,5 лет с даты проведения тиража. После истечения срока деньги перечисляются в бюджет РФ.

Напомним, тюменец стал обладателем миллиарда рублей по итогам тиража “Новогодний миллиард” лотереи “Русского лото”. За всю историю розыгрыша он стал третьим миллиардером.

Взято отсюда

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