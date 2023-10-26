Ловкая подножка. Как пенсионер с “Окой” задержал грабителя ребенка и получил авто
Инцидент произошел 23 октября и попал на камеру видеонаблюдения
Фото: личная страничка героя в “Одноклассниках”
72-летний пенсионер из Подмосковья стал настоящим народным героем, после того как задержал грабителя, отнявшего мобильный телефон у школьника. В МВД решили наградить мужчину за поимку преступника, а руководство Щелковского района уже вручило ему сертификат на новый автомобиль. Что известно об этой истории и ее участниках, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.
Как дедушка из Щелково задержал грабителя?
Днем 23 октября 72-летний Михаил Макаров чинил во дворе своего дома старенькую “Оку”, когда услышал душераздирающий детский крик. Пенсионер увидел убегающего мужчину, которого со слезами и мольбами о помощи пытался догнать школьник. Макаров не растерялся: сделал преступнику подсечку и скрутил его.
Ребенок рассказал, что к нему подошел незнакомый мужчина, схватил его за шиворот, обшарил карманы и забрал сотовый, сообщает “КП”. Дедушка вернул пропажу владельцу, а грабителя удерживал на земле до приезда полиции. Злоумышленником оказался неоднократно судимый за наркотики и кражу местный житель 1999 года рождения, его задержали, сообщает РБК.
Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения, и подвиг вскоре попал в Сеть. Люди стали просить наградить Михаила Макарова новым автомобилем. С этой инициативой общественники обратились к губернатору Подмосковья, пишет РИА Новости.
Пенсионеру правда вручат автомобиль?
Глава Щелковского района Андрей Булгаков уже вручил Михаилу Макарову сертификат на новую отечественную машину. Сам пенсионер отметил, что давно мечтал о “Ниве”.
“У всех такое пожелание было однозначное, что нужна новая машина. И мы, посоветовавшись со многими товарищами и общественниками, пришли к выводу, что это нужно сделать именно сегодня. Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать и новую машину, и все, что вокруг… Выбор за вами в течение недели”, – цитирует Булгакова РИА Новости.
В МВД тоже решили отметить подвиг неравнодушного россиянина и наградить его.
При этом сам Макаров героем себя не считает, по его мнению, люди не должны проходить мимо чужой беды. А обезвредить преступника и молниеносно сориентироваться ему помогли спортивная и огневая подготовка. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина 20 лет отработал в охране.
новости Локтевский
Источник