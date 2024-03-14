Ловкость рук. В Барнауле на видео попали кадры, как покупатель заговаривает продавца с целью забрать сдачу, не рассчитавшись

В Барнауле мужчина заговаривал продавца, чтобы забрать сдачу, не рассчитавшись

Покупатель не хотел отдавать продавцу купюру в 1 тыс. рублей

В Барнауле вновь заметили покупателя, который пытался заболтать и отвлекать продавца, чтобы забрать сдачу с крупной купюры и не рассчитаться. Но продавец вовремя заметил, что его обманывают. Подробности этой истории рассказали «КП-Барнаул» в руководстве магазина.

Инцидент произошел сегодня в обеденное время в магазине «Альтерра у дома». Мужчина принес кассиру мелкий товар и предложил рассчитаться купюрой в 1 тыс. рублей. Пока покупатель медленно отсчитывал мелочь, продавец начал брать деньги из кассы на сдачу. Купюра в 1 тыс. рублей оставалась в руках у покупателя. И вдруг она ловким движением руки исчезает у него в кулаке. Даже на видео за этим сложно уследить.

Однако бдительный продавец вовремя заметил, что деньги ему так и не отдал покупатель. Он попросил рассчитаться.

– Мужчина отдал свернутую купюру в 1000 рублей (но не ту, которой тряс), забрал товар и ушел, – сообщили в руководстве магазина.

Также имеются данные, что покупатель после этого зашел в продуктовый магазин по соседству. И там обменял полученную сдачу, добавив к ней 100 рублей, на новую купюру в 1 тыс.

Сейчас решается вопрос с подачей заявления в полицию.

Мошенники пытались обмануть жителя Барнаула новым способом, но по старой схеме

Взято отсюда

14.03.2024