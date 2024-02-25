Лозунг КПРФ близок почти каждому жителю села

Доверенные лица кандидата в Президенты России от КПРФ Николая Харитонова продолжают поездки по Алтайскому краю. С 22 по 24 февраля встречи с избирателями прошли в Крутихинском, Тальменском районах, городах Рубцовске и Горняке.

Агитационные мероприятия в библиотеке райцентра Крутиха и Доме культуры Тальменского района провел Матиас Дениц, доверенное лицо Николая Харитонова. На встречах представитель кандидата в Президенты от КПРФ рассказал его биографию, основные пункты предвыборной программы. Основное отличие программы Харитонова от всех остальных кандидатов – кандидат от КПРФ единственный, кто предлагает кардинальное изменение социально-экономической системы страны на социалистическую. Поиграли в капитализм – и хватит! Жителей Тальменского района интересовало, в чем причина ужесточения законов и «закручивания гаек». Ответ тут прост: справиться с задачей улучшения экономического положения россиян действующая власть не может. Вот и приходится, чтобы не допустить волны возмущения, вводить все новые репрессивные меры. Поворот страны на социалистические рельсы и реализация Программы Харитонова остановит это и даст возможность улучшить положение трудящихся. Встречи с избирателями в Рубцовске и городе Горняке Локтевского района провел Виталий Булдаков, доверенное лицо Николая Харитонова. Рубцовчан интересовали прежде всего аспекты промышленной программы КПРФ и предложения по развитию городской инфраструктуры, а в Горняке, где собралось много жителей близлежащих сел, люди говорили о необходимости возрождения крупных коллективных хозяйств и восстановления школ, больниц, домов культуры на селе. Лозунг КПРФ: «Поиграли в капитализм – и хватит!» близок сегодня почти каждому жителю сельской местности.

Взято отсюда.

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