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Любимым вторым мамам. Поздравления с Днем тещи в стихах и прозе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Женщина. Мать. Теща Фото: Pexels

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается Международный день тёщи (Mother-In-Law Day). В 2023 году праздник выпал на 22 октября

В праздник 22 октября собрали красивые, приятные, веселые поздравления с Днем тещи от любимых зятей в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем тещи 2023 в стихах

Моя мамочка вторая,
Я ценю вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление вам шлю!
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!
Вы красивы, вы шикарны,
Моя женушка вся в вас!
Улыбайтесь лучезарно
Каждый день и каждый час!

Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!
Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно
За мудрость, ум и доброту!

Лучшей тещи в мире нет,
Это я прекрасно знаю!
Ведь уже немало лет
Вас люблю и уважаю!
Нет на свете тещи краше.
Вы добры и так умны.
Я ценю советы ваши,
Ведь они очень важны!
Мне и вправду повезло ведь,
Мне завидуют друзья!
Улыбаюсь им назло я:
“Теща лучшая — моя!”

Любимым вторым мамам. Поздравления с Днем тещи в стихах и прозе

Подарок. Бант. Фото: Pexels

Поздравления с Днем тещи в прозе

С Днём тёщи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, весёлой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи!

Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!

С Днём тёщи. Желаю быть самой весёлой и озорной, самой доброй и чуткой, самой красивой и умной, самой бодрой и жизнерадостной, самой любимой и любящей тёщей на всей планете. Здоровья Вам и семейного благополучия, уважения и достатка в жизни. И пусть Ваш зять всегда Вас осыпает комплиментами и добрыми словами.

Любимым вторым мамам. Поздравления с Днем тещи в стихах и прозе

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем тещи в СМС

Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично!
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!

Дорогая, тёща! В этот праздник, который, конечно, важнее Нового года, я желаю вам терпения, долголетия, здоровья и, чтоб запас шуток у вашего зятя, не исчерпался никогда!

Удаль, хватка деловая
И харизма в тебе есть.
Моя тёща дорогая,
Это праздник в твою честь!

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