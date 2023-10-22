Женщина. Мать. Теща Фото: Pexels

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается Международный день тёщи (Mother-In-Law Day). В 2023 году праздник выпал на 22 октября

В праздник 22 октября собрали красивые, приятные, веселые поздравления с Днем тещи от любимых зятей в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем тещи 2023 в стихах

Моя мамочка вторая,

Я ценю вас и люблю,

Моя теща дорогая,

Поздравление вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,

Пусть сбываются мечты,

Повторять готов я снова:

Вы мой ангел доброты!

Вы красивы, вы шикарны,

Моя женушка вся в вас!

Улыбайтесь лучезарно

Каждый день и каждый час!

Спасибо, теща дорогая,

За вашу дочь, мою жену!

Как передать вам, я не знаю,

Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю вас безмерно

За мудрость, ум и доброту!

Лучшей тещи в мире нет,

Это я прекрасно знаю!

Ведь уже немало лет

Вас люблю и уважаю!

Нет на свете тещи краше.

Вы добры и так умны.

Я ценю советы ваши,

Ведь они очень важны!

Мне и вправду повезло ведь,

Мне завидуют друзья!

Улыбаюсь им назло я:

“Теща лучшая — моя!”

Подарок. Бант. Фото: Pexels

Поздравления с Днем тещи в прозе

С Днём тёщи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, весёлой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи!

Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!

С Днём тёщи. Желаю быть самой весёлой и озорной, самой доброй и чуткой, самой красивой и умной, самой бодрой и жизнерадостной, самой любимой и любящей тёщей на всей планете. Здоровья Вам и семейного благополучия, уважения и достатка в жизни. И пусть Ваш зять всегда Вас осыпает комплиментами и добрыми словами.

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем тещи в СМС

Моя теща дорогая,

Вас ценю я безгранично!

И сегодня пожелаю,

Чтобы вам жилось отлично!

Дорогая, тёща! В этот праздник, который, конечно, важнее Нового года, я желаю вам терпения, долголетия, здоровья и, чтоб запас шуток у вашего зятя, не исчерпался никогда!

Удаль, хватка деловая

И харизма в тебе есть.

Моя тёща дорогая,

Это праздник в твою честь!

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