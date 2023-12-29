Любовь и деньги: подробный гороскоп на 2024 год для каждого знака зодиака

Фото: "Толк"

В наступающем году Раков ждет пополнение в семье, Львов – профессиональное развитие и перспективные знакомства, а Рыб – благоприятный период

Считанные дни остаются до наступления Нового года. Уходящий 2023-й запомнится всем своим разнообразием, у каждого в это время случилось что-то особенно хорошее или, наоборот, что-то неприятное. Каким будет 2024 год и что ждать от него каждому знаку зодиака, “Толку” рассказала практикующий барнаульский астролог Алёна Деминова .

Овен

Самой главной темой Овнов в 2024 году будет тема взаимоотношений. Важно опираться на свои желания, но при этом умело выстраивать коммуникацию с окружающими.

Овны – один из знаков, на который в новом году будут влиять затмения и вносить некоторую фатальность в происходящие события. В первой половине 2024-го представители знака могут измениться как внешне, так и внутренне, этот период времени отлично подходит для реализации своих намерений и целей.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

В первую очередь необходимо отпустить то, что уже не служит вашему благополучию или счастью. Спокойно впускайте перемены в жизнь, если чувствуете, что к чему-то остыли, энтузиазм пропал, или происходящее просто не приносит вам удовольствия, будь то отношения, работа или хобби. Необходимо понять, что желание не идти в новое событийное поле может только тормозить вас, вместо того, чтобы позволить себе открыться для новых возможностей.

Не бойтесь экспериментировать и искать новые увлечения, работу или отношения, которые наполняют вас энергией и радостью. В период затмений не принимайте резких решений, если не готовы, что их в дальнейшем нельзя будет изменить.

Планирование отпуска – важный аспект для Овнов в 2024 году, и стоит подойти к этому вопросу с особой серьезностью. Но в апреле от серьезных поездок лучше отказаться. Такой подход позволит вам полностью насладиться отдыхом, избегая работы или других обязательств.

Телец

Следующий год будет достаточно приятным и продуктивным для всех земных знаков зодиака, и Тельцы не исключение.

Первая половина года станет особенно благоприятной для любых материальных приобретений. Если у вас есть планы на совершение крупных покупок, будь то автомобиль или техника для дома, постарайтесь осуществить их до начала июня. Этот период может предоставить дополнительные выгоды и возможности. Будьте готовы воспользоваться этим отрезком времени.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

Юпитер в первой половине года на стороне Тельцов. Он будет расширять возможности в профессиональной деятельности, создавать события, которые помогут совершить квантовый скачок в карьерном и финансовом росте, поэтому важно рассматривать все предложения о сотрудничестве и доверять интуиции.

В первой половине года представителям знака рекомендуется проявлять активность и браться за крупные проекты. Тельцы известны своей выдержкой, упорством и трудолюбием, поэтому они хорошо справятся с задачами любой сложности.

Кроме того, уделите внимание правильному питанию и отказу от вредных привычек. Включите в свой рацион больше свежих фруктов и овощей. Они являются отличным источником витаминов и минералов, которые не только поддержат общее здоровье, но и улучшат состояние кожи и волос. Отказ от вредных привычек поможет Тельцам не сливать энергию на подпитку зависимостей и направить ее на свою реализацию.

Близнецы

2024 год принесет Близнецам перемены, которые могут затронуть тему поездок и путешествий, как личных, так и деловых.

Новый год также станет отличным временем для установления новых целей. Представители знака могут использовать этот период, чтобы определить, в какой области они хотят развиваться и чего планируют достичь в ближайшем будущем. Это может быть связано как с их карьерой, так и с их личной жизнью.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

Близнецам стоит использовать этот год для поиска новых способов расширения своих горизонтов. Они могут рассматривать варианты повышения квалификации через профессиональные курсы, а также кардинальную смену деятельности. Кроме того, они могут рассмотреть возможность работать или заниматься волонтерской деятельностью. Это может быть как внутри страны, так и за ее пределами.

Начало лета станет благоприятным временем для того, чтобы начать новую деятельность и выйти в совершенно иное событийное поле.

Сатурн в 2024 заставит некоторых Близнецов повзрослеть и создаст события, в которых этот знак будет чувствовать себя в некоторых ограничениях. Важно в принятии решений опираться только на свое собственное “я” и принципы, которые помогут не поддаваться манипуляциям окружающих.

Рак

Представителям знака будут открыты все двери. Планетарная обстановка в 2024 году подарит очень много гармоничных аспектов от высших планет, которые помогут почувствовать дополнительную опору и уверенность в своей жизни.

Однако Плутон будет требовать некоторых перемен по оси карьеры и семьи. В этих сферах могут происходить повторяющиеся события, как со знаком “плюс”, так и со знаком “минус”. Постарайтесь принимать решения из нейтрального внутреннего состояния, не окрашивать события в черное и белое, а, в первую очередь, смотреть на суть ситуации и искать причинно-следственные связи в прошлом.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

2024 год может принести Ракам дополнительный финансовый рост, но эти средства поступят вам через других людей в виде льгот, страховых возмещений или дивидендов. Также год может принести возможности для того, чтобы наконец-то закрыть историю, связанную с долговыми обязательствами.

Вам следует быть мобильными и готовыми к тому, что придется действовать по ситуации и корректировать свои планы в моменте из-за непредвиденных обстоятельств. Это позволит навести порядок и пересмотреть ваше отношение к чему-то или кому-то.

2024 год также принесет перемены, связанные с семьей. Одинокие представители знака наконец-то встретят спутника жизни, а тех, кто уже находится в отношениях, ждет пополнение.

Изменения ждут и вопросы с недвижимостью. Если вы уже владеете ей, то новый год предоставит шанс расширить свою жилплощадь. Раки могут рассмотреть варианты реконструкции или дополнительного строительства, чтобы обеспечить себе больше комфорта и пространства.

Лев

Львы в новом году будут больше всех подвержены влиянию негармоничных аспектов. Но есть и хорошие новости: предупрежден – значит вооружен. Не поддавайтесь и не реагируйте на эмоциональные качели, которые могут устраивать окружающие. Это, скорее, период проверки на то, как крепко вы стоите на ногах и научились относиться к окружающим с царской благосклонностью.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

В августе на представителей знака будет оказывать влияние ретроградный Меркурий, поэтому поездки и отпуск в этом месяце лучше перенести на более поздний период. Также необходимо постараться не принимать каких-то глобальных решений, связанных с работой и личной жизнью.

С середины сентября вам будет сопутствовать удача в реализации личных целей, и этот период станет временем исполнения всех заветных желаний.

Львов ожидает год, который особенно сильно подсветит тему внутренних трансформаций. Серьезным преобразованиям подвергнется сфера партнерских отношений. Поэтому могут появиться деловые партнеры, и вы сможете выйти на новый профессиональный и финансовый уровень развития.

Одиноких Львов в 2024 году ожидают очень перспективные знакомства. Вы можете встретить человека, с которым впоследствии даже построите семью.

Дева

Ретроградный Меркурий в 2024 году окажет сильное влияние на Дев. Он будет выводить вас из привычного порядка, заставлять совершать абсолютно непривычные, резкие действия и вносить смуту в жизненный уклад.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

С конца марта до середины апреля лучше отказаться от поездок, новых обучений, кардинальных изменений, связанных с работой и отношениями, если вы не готовы, что эти перемены будут кардинальными. В этом году Девам важно найти баланс между духовным и материальным миром, а также внутренний смысл.

Доверяйте интуиции и своему воображению, старайтесь заземлять все свои идеи и находить им практическое применение. Ваша собранность и внутренний перфекционизм помогут вывести на стабильный уровень работу или даже подтолкнут к созданию собственного дела.

Некоторые Девы могут почувствовать очень сильное влияние Сатурна. Он придет проверить на прочность и преподать уроки, которые необходимо было пройти – отказаться от стереотипного мышления и привычки мыслить категориями.

Весы

Тема внутренних трансформаций заденет представителей этого знака по касательной и пройдет в период с начала марта по середину апреля, зацепив август.

В течение 2024 года Весов будут ожидать изменения, которые затронут творческие проекты и личную жизнь. Многие представители этой зодиакальной энергии могут стать родителями, бабушками и дедушками.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

В этом году изменения произойдут в романтических отношениях. У кого-то они могут выйти на новый уровень развития и стать более стабильными и глубокими, а у кого-то подойти к завершению. Но не стоит воспринимать разрыв, как что-то фатальное и непоправимое, так как изменения будут вполне объяснимым и планомерным шагом к развитию вашей души.

2024 год несет возможности для внешних и внутренних преобразований. В этом году вы можете кардинально поменять стиль и имидж, пересмотреть свои внутренние установки и взгляды.

Весной Весов ожидают резкие и неожиданные повороты событий, которые потребуют от вас корректировки планов. При этом они принесут новые финансовые возможности, расширение вашей экспертности и выход в новое событийное поле.

Скорпион

Скорпионов ожидает очень насыщенный год, скучно точно не будет. Первая половина года принесет избавление от разного рода ограничений, которые ранее мешали двигаться вперед. Могут произойти серьезные изменения во внутреннем состоянии, а также в жизненном укладе.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

В этот период представителям знака очень важно обратить внимание на свое здоровье и уделить время профилактике заболеваний, пройти обследования, которые давно откладывали из-за работы и загруженного графика. В 2024-ом халатное отношение к своему состоянию выльется через внезапные ухудшения состояния. Поэтому лучше не доводить себя до изнеможения и вовремя лечить даже малейшие неприятные симптомы.

Скорпионов в этом году ожидают новые неожиданные творческие проекты, в которых они смогут раскрыться с достаточно необычной стороны и стать немного понятнее окружающим. Творчество – это возможность показать ту самую уязвимую часть, которая чаще всего скрыта от окружающих. Самое главное – не обесценивать себя и свои возможности.

Начиная с летнего сезона, в вашей жизни могут происходить неожиданные события, которые будут часто вмешиваться в привычный ход вещей. Также произойдет то, что очень серьезно повлияет на мировоззрение и взгляды.

Стрелец

Стрельцов ожидают новые возможности на профессиональном поприще. Им захочется расти и наполняться новыми знаниями.

В 2024 году представителям знака необходимо научиться легкости в принятии решений и перестать держаться за стабильность – соглашаться на новые рабочие и творческие проекты, разбавлять рутину поездками, путешествиями, расширять круг общения, изучать языки, выводить свою деятельность на международный уровень. Вы можете вступить в новое сообщество по интересам или войти в новый коллектив.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

Тема партнерских отношений, в целом, будет сопровождать Стрельцов на протяжении всего года. В первой половине ожидаются обновления, которые затронут сферу личной жизни. Текущие отношения перейдут на другой уровень, а одинокие представители знака встретят близкого человека, с которым смогут построить крепкие и доверительные отношения.

Вторая половина года принесет перемены, связанные с домом и семьей. В этот период возможны сделки, связанные с недвижимостью, а также ремонтом и сменой места жительства.

Козерог

Козерогам 2024 год принесет преобразования, которые затронут сферу финансов. Могут появиться новые источники дохода, вы пересмотрите свое отношение к деньгам и наладите дисциплину в доходах и расходах. Материальное благополучие будет зависеть от того, насколько грамотно вы сможете наладить денежный поток.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

Плутон четко укажет представителям знака на все трансформации, которые они так долго игнорировали. В моменте они будут ощущаться напряженно, потому что эта планета меняет жизнь на “до” и “после”. Она хладнокровно вычищает вредные привычки, несправедливое отношение людей к окружающим, но при этом раскрывает огромную силу, заложенную внутри человека.

В этом году Козерогам стоит задуматься о теме инвестирования. Не упустить время и заняться вопросом стоит сразу, как появятся энергия, силы и возможности.

Весной могут реализоваться какие-то масштабные планы и произойти яркие события неожиданного характера. Вы можете получить приглашение на мероприятие, которое приведет к новым знакомствам как на профессиональном уровне, так и на личном.

Водолей

Для Водолеев 2024 год станет годом преобразований, а также важным периодом для анализа личных целей на актуальность. Вы сможете легко избавиться от того, что тормозит в развитии и финансовом положении. Какие-то цели потеряют свою ценность и уйдут на второй план, что позволит перенести фокус внимания на действительно вдохновляющую деятельность.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

Тема изменений и трансформаций продлится до сентября, но таких периодов не стоит бояться. Они отсеивают и вычищают все лишнее, отжившее и потерявшее актуальность.

Важно в этом году быть внимательными и осторожными с финансами, постараться думать в сторону того, что для вас является инвестицией. Есть вероятность слить все свои силы на работу, которая не принесет желаемого дохода. Стоит обратить внимание на работу дистанционного характера.

2024 год несет огромное количество возможностей для различных поездок, вы можете отправиться в те места, в которых никогда не бывали ранее. Одинокие Водолеи в путешествиях встретят новых друзей и даже свою вторую половинку.

Рыбы

Рыб в 2024 году ожидает благоприятный, но противоречивый период. Благодаря своему профессионализму и трудолюбию вы добьетесь успехов в карьере, все ваши таланты и усилия будут оценены по достоинству.

Рыбы очень сильно застоялись на одном месте, и необходимого прогресса давно не происходило из-за отсутствия энергии. Работаете вы много, а результат оставляет желать лучшего. Можете быть уверены, что именно в этом году все изменится.

Знаки зодиака. Гороскоп Фото: “Толк”

В марте Рыбы сильнее всех почувствуют положительное влияние нового периода, небывалый подъем сил, прилив энергии и творческих идей. Используйте свой потенциал и нестандартный тип мышления на максимум, проявляйте свои лидерские качества в любом, даже очень сложном деле.

2024 год поможет избавиться от внутренних негативных установок и блоков. Постарайтесь отпустить все обиды, которые накопились ранее.

События, связанные с ложной информацией, появятся в вашем поле в осенний коридор затмений, поэтому необходимо быть начеку. В этот период может окружать сомнительная информация или люди. Важно научиться отличать правду от лжи.

Взято отсюда.

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