Как помог ей земляк Максим Фадеев и кто пишет песни сейчас

Яркая, улыбчивая, непосредственная — так можно описать певицу Юлию Савичеву. Она уже 20 лет на большой сцене, продолжает радовать поклонников новыми хитами, клипами и фотосессиями. С каждым годом популярность артистки только растет. Только что спела в дуэте с Григорием Лепсом. Наши коллеги из 45.RU вспомнили важные моменты из биографии певицы.

Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года в городе Кургане. В тот год была организована рок-группа «Конвой», барабанщиком которой стал Станислав Савичев, отец Юли. Бэк-вокалистом «Конвоя» до переезда в Москву был артист Максим Фадеев.

Впервые Юлия Савичева вышла на сцену в 4 года — вместе с группой отца. Это было в Курганской областной филармонии. В 5 лет солировала в хореографическом коллективе «Светлячок».

Когда девочке было 7 лет, участников «Конвоя» пригласили в Москву, и Савичевы переехали жить в столицу. Мать Светлана заведовала детским отделом в Доме культуры Московского авиационного института, а дочь ходила в школу, занималась в хореографическом коллективе «Журавушка», затем — в коллективе преподавателя бальных танцев Людмилы Азадановой, играла в новогодних спектаклях, в том числе от Храма Христа Спасителя. Она до сих пор продолжает танцевать и даже участвовать в соревнованиях по бальным танцам.

В 7-летнем возрасте Юля снялась в клипе Линды (Светланы Гейман) на песню «Сделай так» и поучаствовала в записи альбома «Ворона».

В подростковом возрасте Савичева пыталась худеть из-за несчастной любви.

— Мой рацион составлял один глазированный сырок в день. А я, представляете, занималась танцами — физическая нагрузка была колоссальная. Я весила 37 килограммов при росте 160 сантиметров — это был самый низкий вес, которого я достигла, — рассказывала она в интервью KP.ru в декабре 2023 года.

Как Юлия Савичева стала звездой российской эстрады и чуть не лишилась песен своего земляка

В 2004 году представляла Россию на конкурсе World Best в Каннах, в котором соревновались участники «Фабрик звезд» из 11 государств. Спела песню Torn и завоевала восьмое место. А в конкурсе «Евровидение», который прошел в Турции в том же году, с песней Believe Me заняла 11-е место.

Весной 2005 года у Юлии Савичевой вышел первый альбом — «Высоко». Вскоре артистка выпустила песню «Если в сердце живет любовь», которая стала заставкой сериала «Не родись красивой» (12+). В 2024 году, кстати, обещают выпустить продолжение этого сериала.

В 2006 году вышел второй альбом «Магнит» (большую часть песен написала Анастасия Максимова). Композиция «Как твои дела?» принесла еще одну премию «Золотой граммофон». Тот год подарил Савичевой победу на MTV Russia Music Awards, номинация — «Исполнительница года».

Через два года увидела свет третья пластинка певицы под названием «Оригами».

В 2009 году вышел фильм Егора Дружинина «Первая любовь» (12+), в котором Юлия сыграла главную роль. Тогда же получила премию «Песня года» за песню «Goodbye, любовь». С партнером Евгением Папунаишвили победила в танцевальном проекте «Танцы со звездами».

2010 год — песня «Москва — Владивосток». Музыку написал Максим Фадеев, текст его и Ольги Серябкиной. 2011-й — совместный с Джиганом сингл «Отпусти» и получение «Золотого граммофона». В 2012 году Савичева была наставницей волгоградской команды в телепроекте «Битва хоров».

Затем артистка заняла второе место (первое — у Алексея Чумакова) в шоу «Один в один!» на «Первом канале», побывав в образах Людмилы Гурченко, Аллы Пугачевой, Стаса Михайлова и других.

В 2014 году был представлен новый альбом «Личное…». В том же году вышла замуж за композитора, певца и поэта Александра Аршинова (теперь он пишет ей песни, с Фадеевым их пути разошлись чуть позже). Первенца, к сожалению, супруги потеряли. В 2017 году у них родилась дочь Анна, которая живет с родителями Аршинова в Португалии.

В интервью, опубликованном в декабре 2023 года в группе Савичевой в социальной сети «ВКонтакте», Юлия рассказала, как встретилась с будущим мужем:

— Я была на «Фабрике звезд — 2». К нам пришли в гости выбывшие из проекта ребята, и один из них принес альбом альтернативной группы, в которой выступал Александр. Не знала даже, как он выглядит, просто послушала и поняла, что это очень душевный, мой человек. Позже папа не отпустил меня на его концерт, и тогда я сама ему позвонила. Сказала: «Привет, давай встречаться. Если не сейчас, то никогда — мы уезжаем на гастроли». Вот так.

В 2018 году прекратилось сотрудничество Савичевой с Максимом Фадеевым, на два года певица лишилась права исполнять его песни.

— Нас с Максом связывает давняя дружба: я знаю его с трех лет, для меня он как отец. Не скрою, что в тот момент мне было больно, была обида, но я никогда не вела себя неуважительно по отношению к нему, человеческие отношения всегда были и остаются для меня на первом месте. Думаю, что именно поэтому Макс вернул песни — он понял, кто был и остался предан ему. О том, что можем использовать репертуар, мы узнали неожиданно — пришло сообщение: «Заберите песни», — рассказала Савичева в интервью журналу «Телепрограмма».

2020 год. Юлия выпускает диск CLV. Одну песню из этого альбома она спела дуэтом с мужем. Осенью 2022 года в образе Птицы участвовала в шоу «Фантастика» на Первом канале. В том же году выпустила альбом «Стихия» из пяти песен.

Весной 2023 года Савичева приняла участие в концерте «Фабрика звезд. Снова вместе» и исполнила хит «Высоко».

Летом прошлого года вышел клип на песню «От его голоса», по словам Савичевой, самый чувственный в ее карьере. В сентябре певица выпустила песню «Не до любви». Осенью в шоу «Битва поколений» победила певца и блогера Akmal’.

В начале 2024 года Юлия Савичева спела дуэтом с Григорием Лепсом. Передача «Рождество с Григорием Лепсом» вышла на Первом канале. Песня — «Любовь оставляет шрамы».

Портал TopHit подвел итоги 2023-го музыкального года в РФ, опубликовав чарты самых популярных на радио песен. В топ-200 вошла песня Савичевой «Желтое такси» — более 680 тысяч эфиров, 56-я позиция в чарте. Певица несколько лет подряд занимает лидирующие места в списке самых ротируемых исполнителей — свыше 3 миллионов эфиров в 2023 году.

В прошлом году за «Желтое такси» (Аршинов А. В., Силява С. В., Данилова Е. О. / Мишутин А. И., Аваднев В. И., Аршинов А. В.) артистка получила премию «Песня года».

— Песня-мем. Песня-долгострой. Песня-коллаборация, — писала Юлия Савичева в соцсетях.

В феврале певица намерена выпустить новую песню «Девочка». Что ж, будем ждать!

Последний раз Савичева приезжала в родной Курган в мае 2021 года. Она повидала родителей и встретилась с двоюродной сестрой.

22.01.2024