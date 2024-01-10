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«Любви все возрасты покорны»: Россиянин женился в 91 год

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«Любви все возрасты покорны»: Россиянин женился в 91 год

Его избранницей стала 65-летняя женщина.

Источник фото: unsplash.com

Мужчина оказался самым возрастным женихом Ульяновской области за 2023 год. Его избранницей стала 65-летняя женщина. Новоиспеченная семья проживает в Димитровграде.

Кроме того, руководительница агентства ЗАГС Ульяновской области Жанна Назарова рассказала и о самой возрастной невесте региона за прошедший год. Женщина встретила свою любовь и вышла замуж в 83 года, пишет rg.ru

Взято отсюда.

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