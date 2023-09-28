28.09.2023

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Лучше бы молчал: трусливый Милохин воззвал к русским и сразу же облажался

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сбежавший Даня Милохин обратился к русскому народу: “Я не понимаю, почему меня ненавидят. Я жил в России, я родился в России. Это моя страна! 

Почему я не могу туда въезжать?  Я просто хочу снимать тик-токи и участвовать в шоу, а новая Россия против этого”.

Да потому что ты предал страну, бежал из неё и публично распевал гимны противника, а когда закончились денежки, решил вернуться “к своему народу”, стараясь сделать из себя невинную жертву.

И да, Россия не новая. Россия прежняя, просто народ проснулся. 

И в Россию никто не запрещает возвращаться, просто в военкомате появились вопросы, почему не исполнена гражданская обязанность срочной службы. Только и всего.

Так что вместо шоу, сначала придется отслужить срочку. Может в Курской, может в Белгородской, а может даже в Херсонской области. Вот шоу будет, да? Пишут “Русские Онлайн”.

Фото: bangkokbook.ru

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