Лучше бы они не исполнялись: предсказания русских гениев, от которых сейчас страдает весь мир

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31 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В последнее время все чаще стали вспоминать предсказания, сделанные русскими людьми. И ведь что интересно, они с точностью сбываются и наводят страх на врагов России. Западный мир содрогнулся от достоверности предсказаний.

Еще в 2019 году ныне покойный Жириновский, участвуя в передаче “Вечер с Владимиром Соловьем”, произнес, наверное, главные слова. Они сейчас тщательно изучаются, но смысл был такой:

“Ближе к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет противостояние. Начнутся такие страшные события, что все напрочь забудут про страну “У”.

Также Владимир Вольфович добавил, что Иран – это не Вьетнам, не Косово и даже не КНДР. Здесь могут развернуться самые масштабные военные баталии. И если вовремя не остановятся, то не исключено, что начнется Третья мировая война.

В данном случае он говорил о возможном противостоянии Израиля и Ирана. Но как мы видим, Тель-Авив всеми силами сдерживает себя от прямой агрессии против Тегерана. И все потому, что у этой страны, если верить экспертам, уже все готово к созданию ЯО.

В здравом уме никто не станет рисковать собственной безопасностью. И какие бы там интересы и амбиции Нетаньяху не продвигал, но даже он понимает, чем это может грозить. Другое дело Палестина, оттуда Израиль ядерных ударов не ожидает.

Свою лепту в плане пророчеств внес и старец Зосима, который жил в Успенской Николо-Васильевской обители под Волновахой. Он уже тогда предвидел, что будут гонения на Русскую Православную Церковь. Также старец предупреждал о неминуемой войне с Западом.

Но его слова не все воспринимали всерьез, особенно западники. Они над ним посмеивались и крутили пальцами у виска. Да как же, страна “У” вдруг будет воевать с Западом, это же друзья?! Но именно сейчас мы можем наблюдать, как попавшие в плен бойцы с той стороны начинают осознавать, кто для них настоящий враг.

И надо полагать, что как только произойдет повальное прозрение, вся эта лавина боевиков двинет на Запад. Ну, а мы их поддержим и, наконец-то, поставим точку в противостоянии с империей зла. Кстати, старец еще тогда предупреждал, что нужно держаться вокруг Русской Православной Церкви. Именно она поможет выдержать все невзгоды, а также объединит и другие народности и религии.

Фото: ptoday.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк