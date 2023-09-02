ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Любит путешествовать и учится в АлтГУ. Кто победил в конкурсе “Мисс Барнаул – 2023”
Новости Алтай
Барнаулец Найдин стал серебряным призером Кубка России по спортивной гимнастике
Новости Алтай
По коммунальному мосту в Бийске открыли двустороннее движение
Новости Алтай
Алтайская школьница поучаствовала в открытом уроке с Владимиром Путиным
Новости Алтай
Огромная пробка собралась на Старом мосту в Барнауле
Новости Алтай
Лучшего флориста выбрали в Барнауле в День города

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай666 News
Новости Горняк140 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Лучшего флориста выбрали в Барнауле в День города

ГОРНЯК2201 mins

Мастера представили совершенно невероятные цветочные образы, наполненные глубоким смыслом

Фото: комитет по предпринимательству города Барнаула

В Барнауле в День города провели конкурс среди флористов и выбрали самого лучшего из них. Причем свои работы участники создавали на глазах публики. И зрители также принимали участие в голосовании за лучшего цветочника. Как это было – читайте в нашем материале. 

“Мой город – Барнаул” – именно под таким девизом создавали композиции участники конкурса флористов в рамках дня рождения краевой столицы на улице Мало-Тобольской.

В этом году за победу в конкурсе боролись шесть флористов из разных цветочных салонов города. Они представили совершенно невероятные цветочные образы, которые, как утверждают они сами, наполнены глубоким философским смыслом.

За всем происходящим пристально следило жюри, а также гости и жители Барнаула.

Разбор и комментарии по каждой работе после конкурса давал председатель жюри, чемпион России по флористике Вадим Казанский. 

Все работы были выполнены мастерски, и главное – с большой любовью. А потому перед жюри и зрителями, принимавшими участие в голосовании, стояла трудная задача – выбрать лучшего из лучших.

Публика и конкурсанты с нетерпением ждали момента, когда объявят имена победителей и призеров.

И вот их назвали:

лучшим флористом признана Тарасова Ирина, сотрудница магазина “Цветы для Вас”;

по итогам зрительского голосования победителем стала флорист Кривцова Елена из салона цветов “Александровский сад”.

По завершении церемонии награждения жюри и участники поделились своими впечатлениями.

“Благодарю за хорошую организацию конкурса. Это большое событие для представителей нашей профессии в городе Барнауле. Я очень рада, что флористы проявили смелость принять участие. Знаю, что большинство участвовали в конкурсе впервые. Это огромный опыт для участников, который поможет повысить качество и уровень наших услуг. А гости праздника смогли увидеть цветы в новом, креативном исполнении. Надеюсь, это станет ежегодной традицией для нашего города”, – отметила Татьяна Бородина, чемпион Сибири по профессиональной флористике 2015 года и Красноярского края 2018 года, призер чемпионата России 2018, чемпион Московского конкурса флористов 2021 и призер Russian awards 20.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News