Люди и деньги. Что грозит за выбивание долгов у жителей Алтайского края - ГОРНЯК22

Долг. Кошелек Фото: pixabay.com

Коллекторов в Алтайском крае оштрафовали за неправомерную деятельность более чем на 3 млн рублей. Однако за свои действия “выбиватели” долгов могут попасть и под уголовную статью

Навязчивые звонки, сообщения, запугивание и угрозы слить в сеть компромат. К таким методам взыскания долгов до сих пор прибегают коллекторы некоторых организаций. При этом, иногда под действия недобросовестных взыскателей попадают ни в чем не повинные люди. Однако здесь уже работают жесткие ограничения. Кто и как осуществляется контроль за работой коллекторов, и что делать, чтобы не оказаться их жертвой, рассказал заместитель главного судебного пристава Алтайского края Сергей Пекарев.

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