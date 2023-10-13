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Мнения экспертов разных областей по поводу пятницы 13-го разделяются, однако каждый уверен, что вокруг этого дня много мистики и суеверий

Пятница 13-е покрыта тайнами и загадками. Для многих людей это день неприятностей, в который с ними могут случиться самые страшные вещи. Кто-то из-за страха боится выходить из дома, кто-то принимать важные решения, а кто-то и вовсе общаться с людьми. “Толк” решил выяснить, так ли страшна пятница 13-го на самом деле и какие дела все же отложить на другой день.

Мистика в истории дня

Эксперт по эзотерике Евгения Толстых-Унтерберг уверена, что на число “13” нагнали много мистики:

“Основой этого суеверия считаются два реальных исторических события. В христианской культуре число принято называть несчастливым, потому что Иуда во время Тайной вечери сидел за столом 13-ым. Кроме того, в пятницу, 13-го числа по лунному календарю был распят Иисус. Второе событие – это арест и сожжение на костре инквизиции участников ордена тамплиеров, который произошел 13 апреля”.

По словам эксперта, мистическая пятница этого месяца выпадает на 29-е лунные сутки, они считаются последними, и их называют Гидра.

“В такие дни лучше не начинать какие-то серьезные дела, стоит воздержаться от активных проявлений и употребления алкоголя. Лучше всего заниматься чистками, можно убраться дома, выбросить хлам, подвести итоги месяца. Не рекомендуется давать деньги в долг, потому что велика вероятность того, что их не вернут”, – предупредила специалист.

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Тайна числа

По мнению барнаульского нумеролога Ксении Усолкиной все суеверия дня связаны с картами Таро. В них за число “13” отвечает старший аркан “Смерть”.

“Хоть звучит страшно, но это замечательный аркан. “Смерть” постоянно требует перемен, даже если ради них нужно идти на риски, она трансформирует жизнь в личном и профессиональном плане. Не стоит ждать понедельника, чтобы начать жить по-другому. Для этого отлично подходит пятница 13-е. В этот день можно смело браться за новые направления, кардинально менять свою жизнь, принимать радикальные решения”, – уверяет Ксения Усолкина.

Также, по ее словам, сегодня вредно быть несдержанным с людьми, проявлять злобу, холодность и циничность. Кроме того, все, что произносится в такой день, имеет особую силу.

“Люди, которые сопротивляются энергии этого дня, могут реально пострадать в физическом плане. Часто болит то, что они не хотят осознавать. Не хотят слышать – болят уши, видеть – глаза, не могут сказать что-либо – горло, и так далее”, – говорит нумеролог.

По ее словам, пятница – это еще и день Венеры, в который идеально браться за преображение своего тела. В этот период девушкам стоит пойти на бьюти-процедуры, в СПА-салон и сделать массаж.

“Советую всем быть открытыми новому, и этот день принесет только радость перемен”, – подытожила эксперт.

Мистика. Ритуал. Свечи Фото: Pexels

Страхи и суеверия

Психолог Елена Шагако рассказала “Толку”, что все страхи, связанные с пятницей 13-го, основаны на суевериях.

“Человек склонен подгонять неприятные ситуации из жизни под определенные условия. Например, преследуют неудачи в общении, потому что Меркурий ретроградный. Или лампочка перегорела в пятницу 13-го именно из-за того, что день такой мистический. На самом деле, если посмотреть на ситуацию непредвзято, лампочки сгорают в любые дни недели, а неудачи могут зависеть от множества факторов, например, настроения”, – уверена специалист.

Чтобы уменьшить тревогу перед мистической датой, психолог советует напоминать себе, что жизнь – это череда хороших и плохих событий. Даже если нечаянно произойдет что-то “не то”, вскоре обязательно случится и что-то светлое:

“Такова жизнь, и она не подчиняется суевериям и страхам людей”.

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