Изучаем наряды звезд вместе с экспертом

Уже третью неделю в России обсуждают скандальную вечеринку Насти Ивлеевой в стиле Almost naked и ее последствия. Вместе со стилистом Наташей Мазаевой наши коллеги из MSK1.RU вспомнили, откуда пошла мода на «голые платья», и смотрим на луки других звезд. Подробнее — в ее колонке.

Самая знаменитая женщина, которая впервые появилась в «голом платье» на публичном мероприятии, да еще и какого уровня — дне рождения Джона Кеннеди 29 мая 1962 года, — это Мэрилин Монро. На ней было платье французского дизайнера Жана Луи. Тогда выход Мэрилин стал просто сенсационным. Даже сам президент Кеннеди пошутил, что может уходить из политики после такого.

Настоящий всплеск бунта и голых платьев пришелся на 70-е годы прошлого столетия. Одной из главных икон того времени считается певица Шер, которая и щеголяла в откровенных нарядах от дизайнера Маки. Полупрозрачными откровенными нарядами сейчас уже почти никого не удивишь. Звезды всех времен и народов выходили на ковровые дорожки и светские мероприятия в таком виде, чтобы шокировать общественность и показать свою неординарность.

Но, как известно, мода циклична. Мы видели тренд на такую откровенную сексуальность на показах Givenchy, Saint Laurent, Ami недавно, в коллекциях 2021–22 года. И в связи с огромной популярностью на подиумах «голых платьев», мир снова увидел творение Жан-Луи, но уже на одном из главных инфлюэнсеров настоящего времени — Ким Кардашьян.

Раньше такие образы казались откровенными, провокационными, необычными. Сейчас же уже несколько сезонов подряд мы видим на подиумах, у инфлюэнсеров и даже в масс-маркете одежду, которую раньше наверняка бы отнесли к разряду нижнего белья.

Дизайнеры предлагают нам носить полупрозрачные ткани, корсеты, оголяться в будни, в обычной жизни. Некоторые связывают моду на откровенные образы с социальной повесткой. Отчасти так и есть: мода — это отражение того, что происходит в обществе прямо сейчас. Поэтому нельзя отрицать влияние той же пандемии на всплеск ярких образов, перьев, пайеток.

В мире достаточно сложная ситуация, поэтому люди сейчас будто «обнажены». Появился тренд на откровенность, открытость, искреннее выражение своих эмоций и чувств. Все говорят о «новой искренности», которая подкреплена и искренностью о своем теле. Это еще история о принятии тела таким, какое оно есть. Все эти прозрачные наряды транслируют не только подиумные модели с идеальной внешностью, но и девушки с «нестандартной» фигурой.

Наши знаменитости, как известно, от мировых трендов стараются не отставать. Поэтому в своих выходах на красных дорожках, мероприятиях частенько используют прием привлечения внимания через прозрачные наряды. Одним из самых ярких событий является вечеринка Насти Ивлеевой, которая так и называлась — Almost Naked, то есть «почти голые». Такое скопление людей в откровенных нарядах, собравшихся в одном месте, шокировало общественность.

Настя уже не в первый раз выходит в свет в откровенных нарядах. Она праздновала прошлый День святого Валентина в Нью-Йорке и выбрала для вечеринки комплект красного белья с кружевным платьем. Также не раз мы видели съемки звезды в белье и откровенных нарядах.

У вечеринки, которая вызвала такой резонанс, была еще одна цель, помимо танцев и веселья. Настя Ивлеева хотела показать съемку, которую она проводила в рамках главного редакторства журнала Playboy до ухода из России. Ей удалось оставить право на съемку себе. В съемке приняли участие более сотни девушек разных форм, которые не побоялись показать свое тело.

Фотографии с этой съемки были на потолке в качестве украшения интерьера скандальной вечеринки. Также нельзя не отметить, что Ивлеева довольно сильно уменьшилась в объемах, в связи с чем появилось больше экстрамодных провокационных нарядов.

Настя работает в тандеме со стилистом Ксенией Смо, и на голую вечеринку они выбрали черный кружевной комплект белья, прозрачное платье мини с драпировкой в зоне паха. Нижнее белье было украшено драгоценным камнем, стоимость которого составляет порядка 23 миллионов рублей — об этом Настя писала в своих соцсетях. Также одной из фишек образа стали имиджевые узкие очки в духе девяностых, которые в последнее время мы часто видим в образах Насти Ивлеевой.

На вечеринке было немало звезд. И все они постарались одеться по дресс-коду.

Один из самых заметных селебрити — Филипп Киркоров — облачился в черный лонгслив-сетку и такие же брюки. Под этот костюм Филипп Бедросович надел бежевый комбинезон с имитацией татуировок по всему телу. После рук Тимура Хайдарова Филипп не упускает момента похвастаться своим новым телом, поэтому вечеринка в Mutabor была отличным вариантом для демонстрации того самого откровенного образа. На шее Филиппа Киркорова красовалась массивная подвеска Louis Vuitton.

Лолита надела прозрачный белый комбинезон поверх кружевного белья. Добавила к образу пикантную изюминку — поверх комбинезона решила надеть пояс для чулок. Певица не впервые выходит в достаточно экстравагантных нарядах. В своих интервью она неоднократно говорила о том, что очень спокойно относится к своему телу, и эта вечеринка тому доказательство.

Стильным наряд назвать сложно. Он «смешливый», как певица сама его и обозвала. Каждая из вещей может быть отдельно обыграна очень стильными вариантами образов, но вместе они выглядят странно и хаотично.

Также на вечеринке особое внимание привлекла Ксения Собчак, которая обычно одевается в более сдержанные наряды, хоть личность она и скандальная. Стиль Ксении состоит из приталенных жакетов, она отдает предпочтение острым углам и плотным костюмным тканям. На вечеринке же у Насти Ивлеевой Ксения была в бежевом полупрозрачном платье в пол, а в своих соцсетях с достоинством демонстрировала фигуру в этом наряде.

Образ дополнял необычный яркий макияж и крупная цепь-подвеска на шее. Кстати, платье на Ксении было от российского бренда Sorelle. Ее образ можно оценить как достаточно стильный и сбалансированный.

Алена Водонаева выбрала для своего выхода черное платье в сетку, которое абсолютно в ее стиле. Здесь даже можно отметить некоторую скромность звезды, потому что в ее соцсетях есть куда более откровенные наряды и фотографии.

Ну а в качестве главного аксессуара Алена выбрала свою книгу «Голая». Эта девушка времени зря не теряет и использует любую возможность рекламировать свое творение. На фото она стоит со стилистом Викторией Чураевой, которая была одета в образ, органичный ее эстетике.

До этого MSK1.RU рассказывал, как силовики нагрянули в клуб, где проходила вторая часть полуголой вечеринки Ивлеевой. Также публиковали материал, в котором собрали самые смешные мемы о прошедшем мероприятии.

Взято Источник

06.01.2024