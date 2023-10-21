Лукашенко обвинил правительство во лжи

По словам президента, вранье во власти не изжито

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство страны не всегда реализует принятые решения и обвинил его во лжи, передает пресс-служба главы государства.

На совещании 20 октября Лукашенко заявил, что этот вопрос в последнее время беспокоит его “больше всего”.

“Волнует то, что наше правительство вместо того чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента. Для того чтобы показать себя в лучшем свете”, – сказал он.

Лукашенко не стал публично приводить примеры, но пообещал в закрытом режиме рассказать об одном из них, “красноречиво свидетельствующем о том, что вранье у нас не изжито”. По его словам, ложь идет от министров и губернаторов, “это недопустимо”.

Ранее Александр Лукашенко попросил у президента России Владимира Путина “кусочек для Белоруссии”.

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