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13 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Мир стоит на пороге впечатляющего события”. С таким предупреждением выступил в пятницу, 12 января, президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам президента,” вся планета может загореться”. пишет Профиль.

По словам Лукашенко, 2024 год будет” очень шумным” и “очень сложным”. В таких условиях,добавил политик, любое непредусмотренное действие будет иметь серьезные последствия.

Мы сейчас находимся в сложной ситуации,идем по тонкому льду. Непродуманный шаг может утопить нас и свергнуть государство”,–цитирует белорусского лидера информационное агентство БелТА.

Некоторые крупные державы, особенно США, не хотят многополярности,–продолжил Лукашенко. На этом фоне он рассказал об ударах американских войс по хуситам. По мнению белорусского президента, американские власти сделали это для показухи и улучшения своего имиджа в преддверии выборов.

Они [США=“профиль” ] хотят править миром, как после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня это уже граница между Индийским и Атлантическим океанами, хуситы“, – сказал политик.

Лукашенко выразил опасение,что дуга дестабилизации может продолжиться и в других частях света. Белорусский лидер сказал.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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