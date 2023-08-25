Лукашенко: Путин не может стоять за происшествием с самолетом Евгения Пригожина

По словам белорусского президента, это “слишком грубая, непрофессиональная работа” для главы РФ

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Президент России Владимир Путин не может стоять за происшествием с самолетом Евгения Пригожина. Как сообщает БЕЛТА, об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что сейчас многие пытаются повесить ответственность за крушение самолета на Путина, однако Лукашенко уверен, что он здесь абсолютно ни при чем.

“Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло”, — заявил Лукашенко.

Напомним, что ранее Владимир Путин прокомментировал крушение самолёта, в котором предположительно находился руководитель “Вагнера”. В ходе встречи с врио главы ДНР российский лидер рассказал про своё отношение к Пригожину и про ход расследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что заявление о причастности Кремля к гибели Пригожина не соответствуют действительности.

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