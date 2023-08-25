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Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК “Вагнер” останутся в Белоруссии

ГОРНЯК2201 mins

По его словам, они с Пригожиным уже выстроили систему нахождения ЧВК в стране

Фото: unsplash.com

Бойцы ЧВК “Вагнер” останутся в Белоруссии. Как сообщает БЕЛТА, об этом заявил президент Александр Лукашенко во время общения с журналистами.

“Вагнер” жил, “Вагнер” жив и “Вагнер” будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться “Вагнер”, — заявил он.

Лукашенко добавил, что сейчас в стране остается “ядро” военной компании. Часть бойцов отправилась в отпуск, кто-то решил жить “в стороне”, однако все “адреса, пароли, явки” известны и собрать до “10 тысяч человек” при необходимости можно будет за несколько дней.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Владимир Путин не может стоять за происшествием с самолетом Евгения Пригожина. Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что заявление о причастности Кремля к гибели Пригожина не соответствуют действительности.

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