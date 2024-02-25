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Лукашенко заявил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году

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Глава Белоруссии отметил, что “электоральный цикл” уже начался и на этом фоне страну “будут качать”

Лукашенко заявил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на президентские выборы в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

“Пойду-пойду-пойду”, – сказал Лукашенко журналистам в ответ на вопрос о том, пойдет ли он на президентские выборы. Белорусский лидер добавил, что “чем сложнее будет обстановка”, чем активнее оппозиция будет “будоражить общество”, тем сильнее будет его желание вновь участвовать в выборах.

“Чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси”, – заявил глава государства.Лукашенко отметил, что “электоральный цикл” уже начался. Он считает, что на этом фоне Белоруссию “будут качать” до самих выборов.

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