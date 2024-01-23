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Ляйсан Утяшева опубликовала фото в “голом” платье

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Снимок она сделала в Самарканде

Ляйсан Утяшева опубликовала фото в "голом" платье

Фото из социальных сетей Ляйсан Утяшевой

Российская телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала фотографию в “голом” платье со съемок шоу в Самарканде. Фото она выложила в соцсетях.

Бывшая спортсменка предстала перед подписчиками в вязаном голубом топе и юбке, под которым просматривается белое белье. Дополняли образ ведущей чокер и серьги.

Напомним, что Ляйсан Утяшева замужем за комиком и шоуменом Павлом Волей с 2012 года. 

В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м стала мамой во второй раз. У знаменитостей появилась дочь София.

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