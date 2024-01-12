Лучших работников средств массовой информации наградили в барнаульском концертном зале «Сибирь»

Мероприятие прошло в преддверии Дня российской печати, который состоится завтра, 13 января. В число лучших сотрудников СМИ вошла специальный корреспондент «Катунь 24» Анастасия Меньшакова, которая получила награды сразу от двух ведомств.

Источник фото: Катунь 24

13 января — день российской печати, праздник всех сотрудников средств массовой информации. В Алтайском крае торжественное событие проходит в концертном зале Сибирь. Сегодня здесь — Алейский, Новочихинский, Каменский районы, Бийск, Змеиногорск, Барнаул и многие другие. Те, чьи новостные и развлекательные материалы вы читаете, слышите, смотрите каждый день.

296 средств массовой информации работают в Алтайском крае официально. Это телевидение, радио, печатные и интернет-издания. На Дне печати традиционно губернатор региона Виктор Томенко наградил журналистов за лучшие творческие работы в 2023-ем и многолетний труд в сфере, а также поздравил работников СМИ.

«Может быть сколько угодно событий, может быть сделано сколько угодно дел, но без вашего труда, неизвестно, в каком виде и каким образом они попадут в историю. Огромное спасибо за все, что вы делаете для того, чтобы выполнять свою главную миссию и реализовывать свое предназначение», — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Виктор Томенко вручил 42 награды. Герой дня – Андрей Каспришин, начальник отдела фотоиллюстраций газеты «Алтайская правда». Он единственный в этом году получил звание – Заслуженный журналист Алтайского края. Признается, за его плечами: 250 километров плёнки и около 50 тысяч опубликованных снимков в газетах и журналах.

«Этот год для меня юбилейный в работе, в творчестве. Тысячи командировок, сотни знакомств, встреч, фотосъемок, награда за мои 40 лет службы в «Алтайской правде», ну для меня это очень почетно! В коллекции Заслуженный работник культуры, точно также я горжусь этой наградой. Наверное, уже собрал всех заслуженных в Алтайском крае!», — поделился начальник отдела фотоиллюстраций газеты «Алтайская правда» Андрей Каспришин.

Кроме того, награждали и за лучшее освещение деятельности Алтайского заксобрания – председатель Александр Романенко, и избирательной комиссии региона – Ирина Акимова. Кстати, специальный корреспондент «Катунь 24» Анастасия Меньшакова получила награды сразу от двух ведомств.

«Краевая избирательная комиссия и краевое заксобрание ежегодно проводят конкурсы для журналистов. Но не скажу, что я снимала специально для этих конкурсов, это просто часть моей работы. Я посещаю сессии краевого парламента, и в своих сюжетах рассказываю жителям края, какие новые законы приняли в парламентарии, во время выборов губернаторских я рассказывала о ходе их подготовки, и о том, как они прошли. В принципе, я просто делала свою работу, и вот эти награды, ну это как приятный бонус», — рассказала специальный корреспондент телеканала «Катунь 24» Анастасия Меньшакова.

Поощрили журналистов Алтайского края и начальник управления печати и массовых коммуникаций региона Вячеслав Киричук, и руководитель краевого Союза журналистов – Андрей Абрамов. А всего в День печати вручили около 100 наград тем, кто невзирая на выходные дни и погодные условия рассказывает и показывает жителям Алтайского края самые свежие новости.

Взято отсюда.

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