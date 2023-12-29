Лыжная эстафета на новогоднем кубке АлтГУ: равные команды и борьба до последних метров

23 декабря на лыжной базе университета состоялись соревнования по лыжным гонкам и северной ходьбе. У лыжников «Турнир поколений» не стал противостоянием «младших» и «старших», как это было в других видах спорта. Студенты, выпускники и сотрудники смешались в составах трех эстафетных команд, по пять человек в каждой. Дистанция простая – каждый участник преодолевал круг длиной 500 метров. Первый этап – северная ходьба, остальные – на лыжах.

Составы эстафет получились настолько равными, что исход гонки было невозможно предугадать до самого финиша. На последний этап лидером ушла команда «Мандаринки». Ее финишер – Татьяна Быкова , выпускница МИЭМИС АлтГУ 2019 года, КМС по полиатлону. Вслед за ней стартовал студент ИГН Антон Адыбасов , представляющий команду «Универсам». А вот команда «Русака» прилично отстала, но у них на последний этап был заготовлен козырь – студент ИГН Андрей Бобров , лидер сборной команды АлтГУ по лыжным гонкам.

Несмотря на то, что Татьяна Быкова находится в отличной физической форме, ей было тяжело соревноваться с парнями-сборниками. «Мандаринки» остались третьими. А вот товарищи по команде Антон Адыбасов и Андрей Бобров устроили красивую финишную разборку, в которой «Русака» все же вырвала первое место.

Андрей Бобров поделился впечатлениями от участия в «Турнире поколений»:

«Это было очень весело! Я даже не ожидал, что получу столько удовольствия от участия в нашем внутреннем старте. Мы со сборной АГУ приехали на лыжную базу прямо с краевых соревнований, и я смело могу сказать, что атмосфера наших заездов более праздничная. Все участники в отличной форме, очень приятно видеть, что наши преподаватели и «ветераны» (так у нас принято называть выпускников лыжной секции АГУ) регулярно катаются на лыжах.

Знаете, почему мы назвали команду «Русака»? У нас на третьем этапе бежал парень из Замбии, Борни. Лусака – столица его родной страны. Вот мы и решили немного русифицировать это название. Здорово, что наша интернациональная команда победила, хотя, я думаю, никто здесь не расстроился бы второму или третьему месту. Это был просто классный новогодний праздник!»

Результаты соревнований: 1 место – «Русака» ( Илья Гуралев, Светлана Чуликова, Нкхвани Борнифейс, Виталий Усов, Андрей Бобров ); 2 место – «Универсам» ( Денис Жуйков, Дмитрий Аникин, Алена Бирюкова, Ирина Рыжикова, Антон Адыбасов ); 3 место – «Мандаринки» ( Даниил Поспелов, Наталья Лобыгина, Елена Труевцева, Анастасия Милова, Татьяна Быкова ).

Взято отсюда.

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