Лыжники АлтГУ приняли участие в краевых соревнованиях памяти Сергея Зорина

23 и 24 декабря на трассе лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва проходили традиционные соревнования памяти заслуженного тренера России Сергея Зорина.

В первый день участники соревновались в гонках свободным стилем с раздельного старта. Немного не хватило нашим ребятам, чтобы попасть на подиум: Андрей Бобров стал четвертым среди мужчин, а Анастасия Мананникова взяла «деревянную медаль» в женской гонке. Пятой стала Виктория Макаренкова . Девушки стартовали друг за другом и показали интересную борьбу. На первом круге Виктория выигрывала несколько секунд у Анастасии, но на втором, финишном круге Настя сильно прибавила и почти догнала Вику, но проиграла всего три секунды спортсменке из Бийского района.

На второй день спортсменов ждали гонки с общего старта, и здесь Анастасия Мананникова, тактически грамотно выстроив гонку, все-таки забрала бронзовую медаль в яркой финишной разборке. Лучшим из наших мужчин снова стал Андрей Бобров, он финишировал шестым.

Елена Колпакова , тренер сборной АлтГУ по лыжным гонкам, так прокомментировала выступление команды:

«Несмотря на то, что снега по-прежнему мало и выпал он всего за несколько дней до старта, все ребята боролись и выступили неплохо. Андрей Бобров , Илья Гуралев и Антон Адыбасов подтвердили первые разряды, Настя Мананникова заехала в призы в масс-старте. Это был первый серьезный краевой старт для нашей команды в новом сезоне. До каникул планируем выступить еще на одних краевых соревнованиях, «Динамовской лыжне», а сразу после праздников поедем тренироваться в село Алтайское, чтобы в лучшей форме подойти к главным студенческим стартам этой зимы».

Взято отсюда.

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