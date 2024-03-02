Лыжный марафон пройдет в алтайском селе

В апреле в селе Тягун Заринского района пройдет лыжный марафон. Он станет четырнадцатым по счету. Соревноваться будут как молодые, так и опытные спортсмены Сибири в забегах на большие дистанции.

Длина трасс зависит от возраста участников. Марафонские трассы (30 км у женщин и 50 км у мужчин) отправятся покорять только самые закаленные и выносливые. Для всеобщего удобства будет работать полевая кухня.

Традиционным местом встречи спортсменов станет горнолыжный комплекс «BERLOGA». Организаторами выступили краевая федерация лыжных гонок, администрация Заринского района, краевой спортивный клуб «Ветеран», горнолыжный комплекс «Берлога», предприятие «Фриз» и главная судейская коллегия, утвержденная федерацией лыжных гонок региона.

Марафон продлится с 5 по 7 апреля. Его торжественное открытие запланировано на 6 апреля. Парад начнется в 11:40, официальная часть стартует в полдень.

Регистрация на состязания закроется 3 апреля в 12:00. Спортсменам-участникам нужно обязательно иметь на руках страховой полис. Его можно оформить в сети Интернет. Кроме того, каждый марафонец должен заранее оформить договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

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