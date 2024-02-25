Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2025 году

В Белоруссии впервые проходит единый день голосования

Александр Лукашенко, президент Белоруссии объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году, сообщает РИА Новости.

“Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, <…> чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы”, – отметил Лукашенко, общаясь с журналистами на избирательном участке.

По словам Лукашенко, сейчас такой момент, что его уход с поста был бы равносилен предательству. Он признал, что многим не нравится, потому что жестко требует выполнения договоренностей и принятых им решений.

“Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет. Да, я это понимаю”, – подчеркнул белорусский лидер.

Отметим, что 25 февраля в Белоруссии впервые проходит единый день голосования, на котором планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.

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Взято отсюда