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Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

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Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

25 февраля в стране проходят парламентские выборы. Лукашенко пришел на избирательный участок в Белорусском государственном университете физической культуры и проголосовал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году, сообщает РИА Новости.

“Передайте им (оппозиции. — Прим. ред.), что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, <…> чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы”, — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что переживать не нужно, так как все будет сделано так, как это необходимо для Беларуси, пишет “КП”.

Отметим, что ранее, в июле 2023 года, он говорил, что “не задумывался” о выборах и “не планировал”, будет ли принимать участие.

Взято отсюда

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