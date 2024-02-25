Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

25 февраля в стране проходят парламентские выборы. Лукашенко пришел на избирательный участок в Белорусском государственном университете физической культуры и проголосовал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году, сообщает РИА Новости.

“Передайте им (оппозиции. — Прим. ред.), что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, <…> чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы”, — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что переживать не нужно, так как все будет сделано так, как это необходимо для Беларуси, пишет “КП”.

Отметим, что ранее, в июле 2023 года, он говорил, что “не задумывался” о выборах и “не планировал”, будет ли принимать участие.

Взято отсюда