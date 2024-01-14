Лунный календарь – бережём горло и улаживаем конфликты

14 января – 4-й лунный день, растущая луна. Растёт и личная дипломатичность, а потому день хорош для переговоров и общения с коллегами по работе.

Однако будьте осторожны с заключением сделок – возрастает и склонность к необоснованному риску. Сегодня кажется, что удача должна сопутствовать любому начинанию. В четвёртый лунный день нельзя пить, курить, употреблять алкоголь и переохлаждаться. Особенно уязвимы горло и шея, можно заболеть ангиной. Рекомендуются оздоровительные процедуры, контрастный душ, физические упражнения.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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