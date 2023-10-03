Лунный календарь дачника: чем заняться на огороде в октябре

Огород. Работа с землей Фото: Рixabay.com

К наступлению октября большинство овощей уже собрали с огорода, однако дачный сезон для дачников еще не завершен и они находят чем заняться на своей земле

Второй месяц осени для огородников – это время, когда можно заложить хорошую основу для урожая будущего года. Благоприятные дни для работы с землей и растениями дачники могут выбрать в лунном календаре на октябрь 2023 года.

В этом месяце Луна благосклонна ко всем работам на земле всего 14 дней, а именно 3, 5, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 31 октября. Особенно удачными датами для всего, что связано с садом и огородом, являются 17 и 25 октября.

А вот 9, 13 и 14 октября, наоборот, все работы на участке стоит отложить. В эти дни они могут нанести только вред.

Нейтральными датами в календаре считаются 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 30 октября. Старания в эти дни не принесут вреда, однако и большой пользы от них ждать не стоит.

При этом для различных осенних посадок составили особый перечень благоприятных дней.

Плодовые деревья рекомендуется сажать 3, 7, 11, 18, 19, 20, 21, 29 октября;

Плодово-ягодные культуры, а также декоративные деревья и кустарники лучше приживутся 3, 5, 7, 11, 18, 19, 20, 21, 29, 31 октября;

Для лука, чеснока и хрена больше всего подойдут 3, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 29 октября;

Для многолетних, двухлетних, клубневых и луковичных цветов лучше выбрать 5, 11, 24, 31 октября;

Сажать укроп, горчицу, шпинат, петрушку, салат, кинзу, базилик, тмин, фенхель, мангольд и сельдерей желательно 7, 25, 26 октября.

Кроме того, в лунном календаре также обозначили дни, которые наиболее подходят для определенных видов работ:

3, 5, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31 октября – борьба с болезнями и вредителями;

7, 18, 19, 20 октября – обрезка веток и побегов;

11 октября – заготовка семян и черенков, а также их укоренение, пересадка и пикировка растений;

17, 21, 25, 26 октября – внесение минеральных и органических удобрений;

21 октября – окучивание, культивация, рыхление, перекопка и другие работы возле корневой системы;

21 и 24 октября – прополка прореживание растений.

При этом прививать деревья и кустарники в этом месяце не рекомендуют вообще.

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