Лунный календарь на 18 марта: один из критических дней, нужно поддержать организм

18 марта – 9-й лунный день, растущая Луна. Особенно опасны в любом месяце года критические точки лунного календаря, в первую очередь 9, 15, 19 и 29-й лунные дни, во вторую – 1, 4, 11, 23 и 26-й.

Большинство осложнений случается у людей именно в это время. Опасна нагрузка на сердце и сосуды. ЖКТ тоже под ударом, есть риск отравиться. Поддержать организм помогут духовные практики. В 9-й лунный день нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Постарайтесь сдержать эмоции и не показывать негативное отношение к окружающим людям. Обострение конфликта и конфронтация не принесут пользы ни одной из сторон. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения. Не давайте сегодня денег взаймы. Есть вероятность, что придётся очень долго ждать их возврата. Садоводам Луна в Раке. Это самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Он благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых. Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай будет обильный, но плоды получаются слишком сочными, а поэтому долго храниться не могут. Благоприятно в Раке:

замачивание семян;

посев и посадка;

пересадка большинства растений;

рыхление, полив, прививки;

подкормки минеральная и органическая корневая.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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