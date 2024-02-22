реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Лунный календарь на 22 февраля: всплеск творческой энергии на фоне возможного негатива

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Лунный календарь на 22 февраля: всплеск творческой энергии на фоне возможного негатива

22 февраля – 13-й лунный день, растущая Луна. Сегодня мы окружены негативной энергией. Постарайтесь не заболеть! Хотя организм хорошо усваивает лекарства.

Особую пользу сегодня принесут физические нагрузки и йога. А травяные чаи и целебные отвары усилят процесс очищения организма. День самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из них уроки, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить своё положение в глазах окружающих людей. Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности. Луна во Льве благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных и культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества. Многих сегодня тянет к общению и развлечениям – Луна во Льве привносит склонность к авантюрам и необдуманному риску. По этой же причине стоит отложить все серьёзные финансовые дела. Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью и подписывать договоры. Садоводам Лев – неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха людей и растений.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости горного алтая сегодня свежие ,

горняк22 телеграм
Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

Глава МИД Украины Кулеба: ЕС поставит Киеву 170 тысяч снарядов…

Узнать больше
В ЕК заявили о подготовке программы переговоров о вступлении Украины в ЕС

В ЕК заявили о подготовке программы переговоров о вступлении Украины в ЕС

ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в…

Узнать больше
В Запорожской области рассказали о выселении не согласных со спецоперацией людей

В Запорожской области рассказали о выселении не согласных со спецоперацией людей

Балицкий: не согласных со СВО жителей Запорожской области выселяли на…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp