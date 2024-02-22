Лунный календарь на 22 февраля: всплеск творческой энергии на фоне возможного негатива

22 февраля – 13-й лунный день, растущая Луна. Сегодня мы окружены негативной энергией. Постарайтесь не заболеть! Хотя организм хорошо усваивает лекарства.

Особую пользу сегодня принесут физические нагрузки и йога. А травяные чаи и целебные отвары усилят процесс очищения организма. День самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из них уроки, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить своё положение в глазах окружающих людей. Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности. Луна во Льве благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных и культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества. Многих сегодня тянет к общению и развлечениям – Луна во Льве привносит склонность к авантюрам и необдуманному риску. По этой же причине стоит отложить все серьёзные финансовые дела. Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью и подписывать договоры. Садоводам Лев – неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха людей и растений.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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