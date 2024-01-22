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Лунный календарь на 22 января: воплощаем планы и замыслы

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Лунный календарь на 22 января: воплощаем планы и замыслы

22 января – 11-й лунный день, растущая Луна. Во второй 11-й лунный день вместо лекарственных препаратов допустимо использовать народные средства – травяные отвары и настойки. В остальном действуют рекомендации предыдущего дня.

Помним, что нагрузки на позвоночник опасны, а рекомендуемый рацион состоит из лёгкой постной пищи. Употребление воды, соков и целебных отваров сегодня повлияет на организм особенно благоприятно. Продолжается время быстрых и энергичных дел, импульсивных решений. Лучше заниматься проблемами, не требующими высокой концентрации внимания.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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