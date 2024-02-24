Лунный календарь на 24 февраля: полнолуние – трудный день, нельзя затевать конфликты и ссориться

24 февраля – 15-й лунный день, полнолуние. Пора перехода от накопления сил к их активной трате. В этот день нерастраченная энергия может стать неуправляемой.

Фон для здоровья неблагоприятен. Нужно соблюдать осторожность, беречь нервы, больше отдыхать. Нельзя делать никаких операций. В полнолуние может нарушаться ночной сон, появляться дневная сонливость, повышаться давление, усиливаться тревожность, панические атаки, головные боли. В полнолуние не стоит обижаться на окружающих и особо перетруждаться. Также рекомендуют не начинать новую работу или менять старую. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением. Луна в знаке Дева. Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьёзного подхода. Успешно всё, что связано с финансами. Плодотворно продвигаются учёба, повышение квалификации и любое самосовершенствование. Садоводам Один из максимально насыщенных энергией дней. Он вполне благоприятен для работы землёй, но не для посадок. Семена, посаженные в полнолуние, не дадут урожая.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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