реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Лунный календарь на 24 февраля: полнолуние – трудный день, нельзя затевать конфликты и ссориться

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Лунный календарь на 24 февраля: полнолуние – трудный день, нельзя затевать конфликты и ссориться

24 февраля – 15-й лунный день, полнолуние. Пора перехода от накопления сил к их активной трате. В этот день нерастраченная энергия может стать неуправляемой.

Фон для здоровья неблагоприятен. Нужно соблюдать осторожность, беречь нервы, больше отдыхать. Нельзя делать никаких операций. В полнолуние может нарушаться ночной сон, появляться дневная сонливость, повышаться давление, усиливаться тревожность, панические атаки, головные боли. В полнолуние не стоит обижаться на окружающих и особо перетруждаться. Также рекомендуют не начинать новую работу или менять старую. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением. Луна в знаке Дева. Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьёзного подхода. Успешно всё, что связано с финансами. Плодотворно продвигаются учёба, повышение квалификации и любое самосовершенствование. Садоводам Один из максимально насыщенных энергией дней. Он вполне благоприятен для работы землёй, но не для посадок. Семена, посаженные в полнолуние, не дадут урожая.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

алтай последние новости , лента новостей республики алтай ,

горняк22 телеграм

Берег Телецкого озера к концу февраля покрылся льдом. Видео

Февраль в Горном Алтае оказался весьма морозным. На протяжении всего…

Узнать больше
Решаются даже пенсионеры! Какие татуировки делают пары

Решаются даже пенсионеры! Какие татуировки делают пары

Истории супругов, которые набили одинаковые рисунки во имя любви 25…

Узнать больше
«Мальчик, водочки нам принеси». А вы сможете пройти сложный тест по цитатам из «Брата» и «Брата-2»?

«Мальчик, водочки нам принеси». А вы сможете пройти сложный тест по цитатам из «Брата» и «Брата-2»?

Публикуем его в день рождения режиссера Алексея Балабанова 25 февраля…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp