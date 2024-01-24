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Лунный календарь на 24 января: время плановых походов к врачу

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Лунный календарь на 24 января: время плановых походов к врачу

24 января – 13-й лунный день, растущая Луна. Сегодня мы окружены негативной энергией, но организм хорошо усваивает лекарственные препараты.

Особую пользу принесут физические нагрузки, йога, а травяные чаи и целебные отвары усилят процесс очищения. Время профилактических медосмотров и консультаций с врачами. Средняя по силе магнитная буря начнётся сегодня и продлится до самого конца месяца. Синоптики рекомендуют в эти дни больше отвлекаться от текущих дел, отдыхать, наслаждаться приятной музыкой и длительным сном. День самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из них урок, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить положение в глазах окружающих людей. Вероятен всплеск творческой энергии и активности.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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