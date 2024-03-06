Лунный календарь на 6 марта: поберегите здоровье в сложный, критический день

6 марта – 26-й лунный день, убывающая луна. Защитные функции организма низки. Плохое самочувствие, усталость и хроническое переутомление можно побороть, если умерить активность и отдохнуть.

Сегодня нежелательно много говорить, чтобы не израсходовать ещё больше энергии. Последние дни лунного месяца здоровье лучше поберечь, не посещать мест скопления народа, а если есть возможность – вообще не выходить из дома. В этот сложный, критический день постарайтесь воздержаться от активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их попусту. Посвятите день посту, воздержанию. Освободитесь от ненужных контактов, не заглядывайте в смартфон и посмотрите на жизнь «трезвым» взглядом. Садоводам Козерог – средний по плодородности знак. Посадки в этот день обеспечивают хороший урожай, который долго и хорошо хранится. Вот только плоды бывают небольшого размера. Благоприятно в Козероге: – замачивание семян, – посев, посадка на долгое хранение и на семена, также пересадка овощных растений.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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