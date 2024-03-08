Лунный календарь на 8 марта: день женский, но поберечь сегодня лучше мужчин

8 марта – 28-й лунный день, убывающая Луна, предноволуние. Чтобы избежать новых заболеваний и обострения старых, ограничьте физические, умственные и эмоциональные нагрузки.

Не поддавайтесь гневу и раздражению, не вступайте в конфликты: это отнимет у вас огромную долю и без того слабой энергии. Хороший день для отдыха на природе, посещения бани. С этого дня и до новолуния энергия идёт на спад, особенно у мужчин: им необходимо заботиться о здоровье и избегать любых излишеств до первого дня нового лунного месяца (10 марта). Садоводам Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли, красивые цветы и плоды. Благоприятно в Водолее:

рыхление и прореживание всходов;

удаление лишних побегов и цветов, больных растений;

опрыскивание от вредителей и болезней.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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