Лунный календарь на 9 марта: сегодня самый опасный день лунного месяца

9 марта – 29-й лунный день, убывающая луна, предноволуние. Защититься от негативного воздействия поможет полное воздержание – от курения, алкоголя, бурных эмоций.

29-й лунный день – гораздо более тяжёлый, чем предыдущий, он вообще самый опасный во всём лунном месяце и крайне неблагоприятный для здоровья. Постарайтесь не заболеть. В последний день лунного месяца снижен общий жизненный тонус организма – это опасно проявлением хронических заболеваний. Большая вероятность депрессий, травм и обманов. Магнитосфера тоже неспокойна. День лучше провести в решении только самых необходимых житейских вопросов, а главное – гоните от себя дурные мысли. Садоводам Луна в знаке Рыбы. Это очень продуктивный знак. Обеспечивает обильный урожай, но он плохо хранится и на семена непригоден. Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды. Благоприятно в Рыбах:

посев, посадка и пересадка любых растений,

посев цветочных растений,

полив, рыхление.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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