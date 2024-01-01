Лунный календарь – пора восстановить здоровье

1 января – 20-й лунный день, убывающая луна. Сегодня важно контролировать эмоции. Организм ослаблен, и если стресс доведёт до болезни, на лечение уйдёт много времени и сил.

Из оздоровительных процедур особенно полезны баня или сауна, травяные очищающие чаи. От алкоголя хорошо бы отказаться полностью. Идеальный день для различных практик, направленных на очищение организма и тренировку силы духа. День, когда к вам возвращается добро или зло, которое вы принесли в мир в прошлом году. Желательно провести 1 января в уединении, чтобы избежать конфликтов. Нервная система сегодня особенно уязвима. С Новым годом! Сил и здоровья!

Интернет-редакция

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости эл алтай ,