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Лунный календарь – следите за здоровьем, могут обостриться хронические заболевания

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Лунный календарь – следите за здоровьем, могут обостриться хронические заболевания

6 января – 25-й лунный день, убывающая Луна. Здоровье под угрозой. Если сегодня начнётся болезнь, нужно сразу же приступать к лечению.

Могут обостриться и хронические заболевания. Если вы отправились в гости – не забывайте привычные лекарства. И уж тем более не пропускайте приём препаратов, прописанных врачом. День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Полезна концентрация на духовных проблемах. Но неплохо и просто выспаться, отдохнуть. Сегодня православные встречают Рождественский сочельник. Это торжественный и одухотворённый день. Последний день поста перед светлым праздником Рождества.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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