Лунный календарь – трудный день, опасайтесь обмана

19 января – 9-й лунный день, растущая Луна. Критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями.

Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим. Обострение конфликта и конфронтация не принесут пользы ни одной из сторон. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел. Девятый лунный день труден для организма. Хорошо пройдут очистительные процедуры, в первую очередь нежаркая баня. Опасна нагрузка на сердце и сосуды. Пищеварительная система под ударом, есть опасность отравлений. Также велик риск обострения хронических заболеваний. Нежелательно есть мясо, грибы и принимать алкоголь. Можно пить травяные сборы, они принесут пользу.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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